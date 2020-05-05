【深度解構】美政府及企業瘋狂發債　恐須付極端代價

新冠肺炎疫情嚴重衝擊市道，美國財政部周一(4日)宣布計劃在4至6月期間，破天荒發行國債近3萬億美元(約23.4萬億港元)，以助支撐經濟。與此同時，聯儲局早前推出多項貸款機制，刺激企業發債囤現金意欲，有數據顯示，美企今年1月起累計發債規模達8,000億美元(約6.2萬億港元)，為歷來同期新高。市場人士開始擔心公私雙方過度舉債的副作用，不但對經濟帶來長遠負面影響，一旦通脹突然報復式反彈，更恐引爆債災。

自疫症波及美國經濟後，華府不斷為經濟注入資金，包括向各大小企業提供財政援助和貸款，甚至直接向民眾派錢。加州周一成為首個向聯邦政府貸款，以發放失業救濟金的州份，涉及3.48億美元(約27億港元)。

為填補龐大開支，華府估計截至9月底止全個財政年度，需借入4.5萬億美元(約35萬億港元)，是前一年度1.24萬億美元的2.6倍左右，當中4至6月的金額，較2009年金融海嘯時期整個財年發債1.8萬億美元還要高。

另邊廂，聯儲局自3月出手救市後，美國企業發債金額出現爆炸性增長，3、4月分別達2,533億和2,618億美元，後者按年增長78.1%，而垃圾債券發行金額，亦由3月僅35億美元，跳升至337億美元。至於上周公布季度業績的蘋果公司(Apple Inc.)，剛於周一發行四筆、合共85億美元的債券，佔全日發行量超過1/3。

儘管外界同意華府及聯儲局大規模刺激經濟，但亦擔心帶來道德風險。安聯首席經濟顧問埃利安稱，理解聯儲局有關購買企業債的做法，惟覺得當局在垃圾債方面走得太多，讓一些不應該借到錢的機構籌到資金，加劇市場對殭屍企業的憂慮。股神巴菲特早前亦表示，聯儲局做了正確的事情，但不認為這沒有後果，如果做得過多，更可能會產生極端後果。

事實上，市場正擔心通脹突飆會刺穿債市泡沫！對一些專家包括英倫銀行前官員古德哈特而言，超寬鬆財政及貨幣政策，加上大宗商品短缺、供應鏈斷裂，以及全球化煞車的環境，可能造成的極端後果是全球通脹「報復式反彈」。他們又揣測，央行或面臨保持低息的壓力，因涉及政府償債成本，惟這亦會進一步加劇通脹風險。即使是一些傳統上傾向認為目前通縮的觀察家，例如國際貨幣基金組織(IMF)前首席經濟師布蘭查德最近亦撰文，指高通脹「不太可能，但並非不可能」，歐洲央行前官員普雷特也表達相同看法。

至於曾在金融海嘯後協助美國財政部重組經濟的Guggenheim證券聯席主席Jim Millstein稱，投資者需為疫後債務急升而埋單，意味「減稅時代結束」。他指出，有錢人將不能避免面臨更多的稅項，亦同時擔心債務負擔增加的企業無法增加收入。

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