野村大佬：散戶走貨吧！今年夏天恐經歷「苦難2.0」

全球股市踏入「五窮月」不久,市場對於今年會否「五窮」看法仍見分歧。外國傳媒報道,野村董事總經理、全球市場業務的跨資產策略師Charlie McElligott說:「我選擇5月賣出並走人(Sell in May and go away),主因是未來數月,將會有更多企業及經濟的壞消息。」

他說:「我認為散戶很可能已錯過了4月的反彈浪,直到目前仍猜疑為何有得升,並開始心思思想追落後。我會說現時入市是危險的,別認為目前的反彈浪會再出現幾個頂部,因為不少宏觀對沖基金正準備再次推低股市。該些基金已經在上月錄得利潤,目前正尋求套現,並將資金轉至黃金。」

因此,他警告,目前不再是列出樂觀原因的時候,反而要準備好應對「苦難2.0」,因人們對疫情帶來的影響實在過於樂觀,今年夏季會有很多史無前例的壞經濟數據、恐怖的企業業績指引、等待破產的故事,以及第2輪裁員潮出現,將涉及「白領」階層。這仍未計貿易戰風險,屆時市場再沒有聯儲局救市措施及更多的政府刺激經濟政策,因要做的已做了,只有情況再差,央行及政府才會再出手!

對於後市,他預期標指第一個支持位是200周平均線,約2,650點,這是一個關鍵的支持水平。目前標指處於2,880點左右。

他相信要等到今年9至12月,股市才會有較具建設性的表現。

