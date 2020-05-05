中芯計劃登陸內地科創板　大力發展晶片

中芯將向上海證券交易所申請人民幣股份發行，對方形成審核意見後，將向中國證監會申請人民幣股份發行的註冊。於人民幣股份發行經中證監同意註冊及完成股份公開發售後，中芯將向上交所另行申請批准人民幣股份於科創板上市及交易，而人民幣股份將不會於香港聯交所上市。

另一方面，中芯將召開股東特別大會，以建議股東考慮並尋求彼等批准有關建議人民幣股份發行、授出特別授權及上文所述的其他事宜。儘管發行價未定，惟中芯打算將所得資金40%用於12吋晶圓項目、20%用作發展先進及成熟工藝研發項目的儲備資金、40%用作補充流動資金。

通告所指的12吋晶圓項目乃SN1項目，據內媒報道預計今年8月竣工。它位於上海浦東新區張江高科技園區，屬上海市重點工程；該項目投產製程可覆蓋14納米甚至7納米。

董事會認為，人民幣股份發行將使公司能通過股本融資進入中國資本市場，並於維持其國際發展戰略的同時改善其資本結構，人民幣股份發行符合公司及股東的整體利益，有利於加強公司可持續發展。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200