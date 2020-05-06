公司在公告內解釋，在疫情爆發下業績受到嚴重影響，其中澳門娛樂場於2月份關閉了15天，以及其他仍在實施中的措施，包括入境限制、隔離檢疫要求等，導致該公司第1季度之總收益、博彩毛收益及博彩淨收益分別按年減少62.1%、62.2%及59.8%。

其中，經調整EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)由去年首季錄盈利10.75億元，轉為今年首季虧損2億元。經調整EBITDA率，更由去年首季的12.4%，減少至本年首季的負5.7%。

今年首季，澳博的貴賓和中場博彩毛收益分別為11.96億和26.06億元，按年減少69.6%和57.9%；角子機博彩毛收益按年跌51.6%至1.41億元。

期內，其貴賓籌碼銷售總額按年大減72.35%至340億元；平均經營貴賓和中場賭枱分別為218張和933張，總數按年減少近32%。

於3月底，公司錄得現金、銀行結餘及已抵押銀行存款121.14億元，債項總額152.38億元。

此外，公司披露，旗下路氹上葡京項目在去年底竣工，已啟動與澳門政府對項目之檢驗及申請程序，在取得相關營運許可後，預期於本年底開幕。

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