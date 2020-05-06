東方日報B1：中小企噩耗　營商環境史上最悲

香港第二季的經濟恐為全年最差，隨着企業陸續倒閉，年內失業率有機會衝高。

新冠肺炎疫情全球大流行，重創本地中小企營商信心，香港生產力促進局最新公布的第二季本港中小企領先營商指數調查，綜合營商指數按季下跌6.9，至26.2，創歷史新低，並遠低於50的中性水平，顯示中小企營商信心疲弱，疫情陰霾揮之不去。分析預計，香港第二季的經濟恐為全年最差，隨着企業陸續倒閉，年內失業率有機會超過5.5%！

「渣打香港中小企領先營商指數」調查，訪問了逾800家本港中小企。當中，五個分項指數包括「招聘意向」、「投資意向」、「營業狀況」、「盈利表現」和「環球經濟」均下跌。其中「環球經濟」僅錄5.8，反映中小企憂慮多國的封鎖措施及旅遊禁令，將拖累全球需求下降。

行業方面，「製造業」、「零售業」、「進出口貿易及批發業」這三大行業分類指數齊插水。其中，「製造業」跌幅最明顯，按季跌8，至26.2；而「零售業」指數則最低，僅報20.7。

渣打銀行(香港)大中華區高級經濟師劉健恆認為，綜合指數跌至歷史低位，反映疫情造成的全球經濟損失，現正全面影響企業的營商預期。儘管內地正在陸續重啟經濟，惟其他國家的疫情較遲爆發，部分仍然處封城狀態，勢繼續拖累外部需求，香港的對外貿易、旅遊業、商業投資及金融活動難於短期內反彈。

劉氏估計，全球以至香港經濟或於今季交出最差「成績表」，香港失業率料於今年第三季登頂，至年底回落至5.2%。儘管港府已加大財政支出，亦難以抵銷宏觀經濟衝擊，維持今年本地生產總值(GDP)負增長4.8%的預測。

美國總統特朗普早前威脅加徵中國關稅，市場擔心貿戰重燃將進一步拖累環球經濟。劉氏相信，美國經濟及股市已備受疫情拖累，未必有能力再應付新一輪衝擊，暫時特朗普亦只停留於「口水戰」階段，料重開貿戰的機會低微。

另一方面，由於香港首季經濟收縮幅度大於預期，多間大行紛下調全年經濟預測。

摩根大通認為，香港失業壓力高漲及工資增長緩慢，將拖低家庭收入，不利零售銷售及消費表現，另全球經濟下滑亦拖累香港外部經濟活動，將全年GDP預測由負4%，降至負6.4%。瑞銀甚至把香港全年GDP預測，由之前估計負5.4%，進一步下調至萎縮6.8%。

事實上，近月不少企業經營受疫情困擾，急需資金周轉，惟融資難度卻有所增加。香港金融管理局調查訪問2,500間不同行業的中小企，首季對於銀行貸款批核取態(即難易程度)的觀感，31%受訪企業認為較6個月前困難，佔比按季上升4個百分點。

調查亦指出，17%已獲批貸款受訪者表示，銀行於首季對其貸款的取態有所「收緊」，佔比按季增加3個百分點。「收緊」即降低備用信貸額和貸款額、信貸利率上升、增加抵押品要求或縮短貸款年期等。另外，在已知新貸款申請結果的受訪者中，表示申請不成功的受訪者佔16%，佔比按季升3個百分點。

金管局解釋，大部分受訪中小企季內並無向銀行申請新貸款，且對銀行批核取態觀感受多項因素影響，故貸款較困難的觀感，並不一定反映中小企在借貸上遇到實質困難。

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