【地產專題】工商廈全幢買賣首四月僅3宗

經濟前景不明朗，加上新冠肺炎疫情肆虐，重創大額投資物業市場。今年截至4月底止，僅錄3宗全幢工廈買賣，涉及金額約25億元，全部個案均屬長沙灣區內物業。而期間更沒有任何整幢商廈買賣成交。

韋堅信測量師行數據顯示，今年全幢工商物業交投處低水平，期間涉資最大宗為長沙灣恆發工業大廈全幢，於1月初以約10.7億元易手，以可重建後總樓面約19萬方呎計算，呎價約5,600元。

此外，積極拓展西九龍版圖的第一集團，在3月份以7.9億元購入長沙灣道924及926號利洋中心全幢工業大廈，同月再以6.4億元掃入長沙灣道916至922號百麗大廈全幢工廈。兩個地盤相連可合併發展，地盤總面積達21,600方呎，以地積比12倍計，可重建樓面面積共約26萬方呎。不過，商廈市場今年則暫未錄得全幢買賣個案，反映該市場更遜色。

事實上，2018年為過去十年中交投最活躍的一年，但自去年起，全幢工廈及商廈成交個案已明顯萎縮。去年兩類物業合共錄得21宗買賣，較2018年的47宗按年回落55.3%，創過去十年最低紀錄。而2019年相關物業買賣涉約268.5億元，按年大縮75.3%。

去年兩類物業交投表現相若，全幢工廈轉手錄11宗，較對上一年回落56%，涉及成交金額約71.3億元，按年減少66.5%，兩數字同為2016年之後新低，而成交宗數更為過去十年第二低。

至於全幢商廈買賣情況同樣疲弱，去年全年僅錄10宗成交，按年回落54.5%，創2011年後新低，涉及成交金額約197.2億元，較對上一年勁跌77.5%，創2014年後新低。

韋堅信測量師行發展及投資董事許偉國表示，2018年全幢工廈及商廈的成交活躍，成交宗數及金額處於高水平，不過，2019年受累中美貿易戰及社會亂局，導致去年市況大幅回落。他預計，未來一至兩年甲級及乙級寫字樓租務市場將會走下坡，預計在回報率滑落下，全幢工商物業的表現將繼續欠理想，市況持續拉鋸。

許氏又表示，未來房地產資產價格有機會大幅貶值，目前是時機撤銷應用在工商舖物業的雙倍印花稅，以激活市場交投量。他亦補充，若果政府在資產價格大跌之後才撤辣，屆時將起不了作用，無法吸引資金流入，因此政府應及早撤銷辣招，否則為時已晚。

正八集團主席廖偉麟則認為，商廈市場短期內不會回復過去數年的暢旺景況，料交投量只會輕微回升，若政府放寬購買工商舖物業的按揭成數，估計效果會更理想。

他續指，目前整體經濟環境欠佳，預料今年寫字樓租金將最少回落一成，並拖累商廈呎價回落一成。

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