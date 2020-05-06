【專家點評】如何確保長期收息？

投資者要同時獲得可觀的利息收入，和做到問心無愧已愈來愈難，因為他們願意投資在會造成負面影響的企業和國家。這不單出於道德立場，亦是他們質疑個別行業前景的表現。某程度上，這已形成收息投資者，無法同時成為關注環境、社會及管治問題的ESG投資者，然而，他們可以透過一些方法實現收息的可持續性。

多元資產投資策略讓投資者可以分散收息來源，透過投資風險狀況有別於傳統收息資產(如高息股票及政府債券)的企業債券、新興市場債券及另類資產(如優先股、保險掛鈎證券及物業)，從而實現可觀收益。此外，投資者可引入以提高收息可持續性為目標的策略，例如按主題投資在可再生能源股票或綠色債券之上。

除了分散資產配置，投資者亦要考慮各個資產類別本身的收息機會。從另一個角度來看，投資者在獲取更高收益時通常需要承擔更大風險。透過結合既定風險指標和已納入風險因素的可持續投資新方法，投資者可以將部分持倉配置到收息較高及可持續性表現較佳的市場。

多元資產投資策略亦提供了更廣泛的途徑，讓投資組合展現可持續性的特點。為社會或環境帶來淨負面影響的企業，較擁有淨正面影響的企業可持續性為低。

然而，可持續投資並不是收放資本般簡單。在投資股票時，主動持股可透過接觸企業管理層促進改變，因此，比撤資更能實現可持續性。企業債券投資者則可借出資金，讓管理層可以投放在可持續項目之上，或在企業無法證明已履行相關責任時收回借款。

靈活的投資策略亦可以保護投資組合，讓投資者可以避免受到估值風險影響，同時有助他們掌握商業周期不明朗因素帶來的風險和機會。

事實上，不是所有的起始收益都可以作為未來回報的參考指標。起始收益高有可能反映投資的相關風險較高。因此，密切關注派息率及股息償付率等，對股票投資特別重要，而企業債券投資則需要留意利息償付率及EBITDA/債務比率等指標。

保持靈活可以避免投資者，落入未來股息或票息面臨風險時的價值陷阱，並轉向收益受穩健基本因素支持兼具吸引力的板塊。

除了估值風險外，收息策略或需面臨經濟周期變化的風險。股票及企業債券具有周期性，而高收息板塊亦可能面臨股息下降和企業違約的風險。在經濟放緩或衰退時，投資者可以透過靈活投資從周期性持倉轉向防守策略，在經濟復甦和擴張時則以相反的策略應對。

施羅德投資管理多元資產策略主管Lesley-Ann Morgan

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