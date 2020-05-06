【專家點評】梁彥穎：亂市兩大低風險投資

面對環球局勢動盪，有些投資者雖然手持現金，但覺得經濟出現問題，不敢貿然投資樓市或股市，投資債券又怕發債公司出現財政問題，找銀行敍做定期存款又發現利率低得可憐。這樣一來，投資者可考慮投資存款證。

一般而言，選擇存款證較債券為容易，因為年期比較短、投資銀碼相對較細及有較多商譽良好的發行商。不過，由於存款證並非保障存款，不會受到香港的存款保障計劃保障，投資者仍需小心比較各發行商的商譽。

若投資者仍然覺得存款證回報偏少，可考慮貨幣掛鈎票據。投資此類票據，大前提是選擇一隻相對港元(或美元)，價值不斷上升，或價值已跌至歷史低位區域，隨時會反彈的貨幣。故此，切勿選擇一些有機會長期貶值的貨幣。

以澳元為例，若投資者認為澳元兌港元達4.9水平為歷史值博價(今年低位為4.275水平附近)，可即以港元為存款貨幣，澳元為掛鈎貨幣，並協定匯率為4.9。若澳元兌換率在投資日愈接近4.9，則利率(實則是票據期權金)愈高；若希望利率進一步提高，可把存款到期日拖長。在存款到期日，若澳元兌換率在4.9以上，投資者將收回本金及利息；但若在4.9以下，本金及利息將以4.9兌換成澳元。

一旦收取澳元，又可反過來以港元為掛鈎貨幣，並提高協定匯率為4.95。若幸運地收取港元，匯率差將帶來1%收益(另加兩次存款的利息)。

若覺得兌換率應是5.2才合理，投資者更可暫時持有澳元來監視市場升跌。若澳元不停上升，則投資者可不停以澳元為掛鈎貨幣投資票據，直至已兌換足夠澳元待升，或覺得澳元兌換價實在過高。

以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。

梁彥穎(作者為香港會計師及第9類提供資產管理持牌人士)

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200