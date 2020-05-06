歐股收市做好　德國DAX上漲262點

投資者憧憬美國多州及歐洲各國逐步解封，帶動歐洲股市收市做好。英國富時100指數收報5,849點，升95點或1.66%；法國CAC指數收報4,483點，升104點或2.4%；德國DAX指數收報10,729點，升262點或2.51%。

法國石油巨頭道達爾(Total S.A.)維持股息，刺激股價全日飆升7.94%，惟集團第一季淨利潤僅3,400萬美元，按年大跌99%。

丹麥珠寶商Pandora首季轉蝕2,400萬丹麥克朗(約2,730萬港元)，公司約90%店舖曾因疫情而要關閉，股價收市上派8.31%。

時裝品牌Hugo Boss表示，由於新冠肺炎大流行打擊業務，公司第一季虧損1,800萬歐元，又預計第二季銷售和淨利潤將急劇下降，股價逆市下挫4.22%。

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