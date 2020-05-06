缸湖俠客：投機市場滿地雷　不熟不做最放心

世事如棋局局新，每局都充滿傳奇。可惜今年接二連三發生的天災人禍，只會令人覺得每局都光怪陸離。疫症全球大爆發，人性盡現在眼前。獅王派息竟告吹，言而無信太失望。石油期貨負價位，駭人聽聞世界變！

期油價負40美元，等如說將來油商貼錢出售石油，買石油者竟然可以有錢收！這在現實世界中真是匪夷所思，可說是顛覆了長久以來的投資概念。此次事件，事前能夠預測到的可說是鳳毛麟角，證明投機市場風險甚大。零和遊戲，有贏家就有輸家。

有投資經驗的讀者都知道，當市場一面倒看好看淡，黑天鵝就或會出現。眾地莫企，是投資市場的生存智慧。初哥記得，當油價跌至20美元的時候，眾口一詞，差不多全部分析報告都是看好，認為低無可低。加上鋪天蓋地、與油價相關的衍生產品ETF（交易所買賣基金）的廣告攻勢，不禁令人心動。聽聞有很多經紀誤信見底言論及廣告的渲染，買入ETF。一覺醒來，身家不見了一大截，損失慘重。

此類產品雖不似油價期貨要補回斬倉輸凸的金額，但一度較歷史高位下跌了近9成，輸錢程度驚人。且由於掛牌號碼予人錯覺，很多股民以為是股票，其實是跟隨油價上落的期貨另類衍生工具，屬於極度高風險的產品。ETF衍生產品還有一個風險，就是發行商履行責任問題。前事不忘，後事之師，十餘年前的雷曼事件，公司倒閉，旗下衍生品也無法運作。

初哥喜歡簡簡單單，買賣以股票為主、期指為副的策略，其餘衍生產品已不沾手多年。鏡頭一轉，回到22年前。那時候，報紙上琳瑯滿目的債券廣告，有銀行客戶經理不停推銷當時非常熱門的日本債券，經不起她的不爛之舌，初哥投下了數十萬元。三、四個月後，竟下跌兩成多。問客戶經理，她說債券價格可升可跌，要揸至到期日，發行的公司沒有出事才可以連本帶利取回。

簡單是福，不熟不做，初哥覺得這理念在萬變的投資市場中，更是顯得歷久彌堅。

資深股評家，縱橫金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。

鄧建初