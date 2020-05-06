紐約期油連升5日 創自去年7月來最勁

投資者憧憬更多地區重啟經濟，可能帶動原油需求，國際油價周二(5日)上漲。紐約6月期油收報每桶24.56美元，升20.45%或4.17%，連續5日上漲，創自去年7月以來最長升勢。布蘭特7月期油收報每桶30.97美元，升13.86%，同樣連續5日錄得升幅。

Rystad Energy分析主管Per Magnus Nysveen表示，相信油價上漲關鍵原因是區域性交通數據，這表明需求已經見底。

另外，外媒報道，美國德州原油監管機構決定放棄採取類似於石油輸出國組織(OPEC)的減產配額，駁回了減產動議。

有報道引述行業消息顯示，沙特5月石油出口會下滑至大約每日600萬桶，那將是最近約10年新低。由於針對新冠肺炎疫情實施了封鎖政策的緣故，沙特國內煉油廠的產量可能會下滑，行業活動可能會放緩。

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