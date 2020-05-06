Airbnb擬裁員近1900人　相當於員工總數約25%

外媒引述消息指，房屋短租服務平台Airbnb計劃裁員接近1,900人，大約相當於公司員工總數的25%。

由於新冠肺炎疫情對全球旅遊業務帶來衝擊，Airbnb今年實施了多項措施來削減成本。在上月，該公司向員工表示將凍結招聘，同時暫停市場推廣及降低高級管理層的薪水，並且預期不會在2020年發放獎金。

報道又指，Airbnb在今年稍早前正考慮上市，並已招募了銀行家來籌備上市，但其會否維持在2017年最後一次融資310億美元的估值，將面臨重大挑戰。

事實上，該公司正進行債務融資來籌集20億美元，其估值已經大幅收縮至僅180億美元。根據報道，去年1月至9月，Airbnb錄得虧損3.22億美元，有別於2018年全年盈利2億美元。

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