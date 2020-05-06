美股收市：道指升133點　連漲兩日

市場將中美貿易關係可能再度轉差拋諸腦後，轉而憧憬美國多州及歐洲各國逐步解封，美股周二(5日)做好，3大指數連升兩日。

道指最多曾升419點，尾市升勢回順，收報23,883點，升133點或0.56%；標指收報2,868點，升25點或0.9%；納指收報8,809點，升98點或1.13%。

美國加州周一發布了重啟經濟和社會活動的初步措施，佛羅里達州和其他一些州也已經放鬆了疫情限制政策。在歐洲，意大利、西班牙和德國等歐洲國家也在放鬆封鎖措施。

然而，在美國佐治亞等其他已開始放鬆隔離措施的州，其每日新增冠狀病毒死亡病例數出現反彈，這使投資者產生疑慮。

藥廠輝瑞和合作夥伴為新冠肺炎疫苗進行測試，倘成功，可望於年底前推出，股價全日升2.37%，收報38.51美元。

車廠快意佳士拿首季盈轉虧，蝕16.9億歐元，鑑於疫情帶來的不明朗，該車廠撤回全年財務預測。快意佳士拿股價收報7.68美元，升1.47%。

美銀數據顯示，迄今有114家標指成分企業放棄財務預測，但在此舉後5天，相關股份股價跑贏標指46個點子，與以往有財務指引的企業股價表現較沒有者佳的情況大相逕庭。

TD Ameritrade策略員基納漢認為情況合理，因為當前經濟無法預測，投資者願意原諒一定程度的不確定，一些企業即使作出具體的財務預測，亦可能很快受到市場質疑。

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