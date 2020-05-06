迪士尼上季盈利大跌逾9成　股價盤後挫2%

華特迪士尼(Walt Disney Co.)公布，於上財季，收入按年增逾20%至180.1億美元，市場預期為180.6億美元；淨利潤4.6億美元，按年大跌逾9成。

經調整後每股盈利60美仙，去年同期為1.61美元，而市場預期為91美仙。迪士尼股價在盤後交易時段急挫2.39%，報98.64美元。

公司新任行政總裁Bob Chapek表示，雖然新冠肺炎疫情對公司許多業務的財務影響顯著，但有信心公司能抵禦今次衝擊。

他又指，中國業務有恢復正常化的迹象，而上海迪士尼樂園計劃在5月11日重開，重開後將實施的嚴格的社交距離指引，並會規定員工和顧客戴上口罩。

不過，公司未有透露包括香港在內其他迪士尼樂園及度假地，會在何時重開。

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