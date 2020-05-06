【專家點評】陳錦興：華潤燃氣受惠「煤改氣」政策

華潤燃氣去年12月底止全年業績，營業額558億港元(下同)，按年升9.1%。純利50.43億元，按年升13.3%；每股盈利2.32元。派末期息72仙，全年派87仙，按年增長13%。全年銷氣量達280.1億立方米，同比增長15.4%，燃氣用戶數達到3,795萬戶， 同比增長9.6%。

今年首季，內地經濟停擺，燃氣銷售及相關業務受到影響。惟4月以來，內地經濟及社會運作逐漸恢復，燃氣銷量反彈，從增值服務至住宅用戶服務的盈利有增長，估計下半年情況繼續向好。

中國宏觀經濟持續穩定發展，加上「煤改氣」等政策的有效執行，天然氣市場需求保持快速增長，天然氣在中國能源結構中的地位持續提升。潤燃盈利增長雖略有放緩，但其資產負債表穩健，營運現金流超過80億元，未來每股派息仍可增長。現價17倍市盈率，估值並不特別昂貴，建議42元吸納，目標價48元，止蝕定於39元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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