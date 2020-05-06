【專家點評】王昕媛：國內互聯網產業仍然向好

在當前經濟環境下，要找到持續有增長動力的行業實屬不易。最新1季度規模以上互聯網企業的收入僅同比上漲1.5%至2,153億元人民幣，增速同比下降15.8個百分點，反映出互聯網行業整體發展依然穩健。

我們認為，疫情下互聯網子行業滲透率有望繼續提升，特別在網絡直播、在線教育等子行業。截至3月底，中國在線教育、網絡直播、網絡購物的用戶增速最為顯著，最新網民滲透率提升至62%、85%、79%。

前期我們看到已經有幾家國內互聯網巨頭已經公布了季度業績，其中最為矚目的就是好未來第4季度業績，4季度公司收入同比增長18%至8.58億美元，符合預期，不過受到疫情期間高於預期的營銷費用和輕課無形資產減值影響，調整後每股收益為-0.11美元，不過核心課程收入強勁增長，培優收入增長6%。學而思網校收入增長68%，預計疫情帶來的推廣費用下降、以及線下擴張的暫時放緩，將帶動1季度收入穩定增長，預計增長30%以上。

在接下來的1周，JD、騰訊、美團、阿里巴巴、愛奇藝等都將陸續公布業績，業績的公布不但有望加強市場對於國內互聯網產業發展的信心，同時也有助對於目前低迷的中概股帶來一定支撐。就估值來看，目前國內互聯網整體20/21年預期市盈率為30倍、22倍，較過去3年平均市盈率高2%、低25%，整體估值合理。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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