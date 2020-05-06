新冠肺炎：億仕登夥德國公司推消毒劑抗疫

億仕登控股( 01656 )公布，與一家德國公司ERST Project GmbH(ERST)通過合資企業ERST Asia Pacific Pte. Ltd.(ERST APAC)的方式合作在亞太地區提供最先進的消毒劑。該合資企業在新加坡註冊成立，雙方各持有51%及49%擁有權。

ERST最近開發了兩種產品—水性消毒劑(WATERLIQ)及消毒液(ERSTOTIZER)。根據微生物實驗室測試報告，這些產品證明對减少通過氣溶膠傳播，人際傳播及交叉感染有顯著的功效，因此對高毒性冠狀病毒非常有用；且符合EPA關於包狀病毒、大型非包狀病毒和小型非包狀病毒的政策所規定的三種療效標準。

新的合資公司已開始利用WATERLIQ和ERSTOTIZER去開發智能系統，其中包括提供消毒龍門，以控制和管理新冠肺炎病毒的傳播。

對於合資企業，ESTR將監督龍門架的開發、其他產品的開發，以及合資企業的供應鏈。億仕登將利用其龐大的分銷網絡和區域關係，通過市場開發，垂直解決方案和渠道銷售將合資產品推向亞太地區市場，並會通過社交媒體和搭建電子商務平台開發B to C市場。

億仕登董事總經理兼總裁張子鈞稱，一些產品樣品已供應到新加坡、馬來西亞、印尼和澳洲。通過這些產品，當地醫院進行多次測試及實驗室測試，以證明其消毒劑對冠狀病毒、H1N1病毒和脊髓灰質炎病毒的有效性。

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