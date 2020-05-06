【市前重點睇】美股先升後回　油價連漲5日

●美匯指數企99.7，離岸人民幣(CNH)見7.1189，港匯處7.7533，美元兌日圓報106.47，歐元跌至1.0837，英鎊反覆企1.2441。金價升至1,705美元。布油飆至30.97美元，紐油高企25.38美元。道指期貨上升。

-迪士尼公布，於上財季，淨利潤4.6億美元，按年大跌逾9成。公司股價在盤後交易時段急挫2.39%，報98.64美元。

●美國聯儲局副主席克拉里達表示，美國目前處於衰退之中，仍難以預測企業破產的規模，可能需要聯儲局和聯邦政府提供更多的支持。

●美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯表示，美國放寬居家隔離措施是一項大膽的決定，而且極具風險。

●美國3月貿易赤字按月擴大11.6%，至444億美元，略大過市場預期的442億美元，期內受疫情影響，出口破紀錄跌9.6%至1,877.5億美元，入口亦跌6.2%至2,321.6億美元，為11年來最大跌幅，至於對華貿赤則收窄42億美元，至155億美元。

●美國4月ISM非製造業指數由前一個月的52.5點跌至41.8點，但高於市場預期的38點。指數低於50點，顯示服務業收縮。

●美國4月Markit服務業採購經理指數(PMI)終值由初步估計的27點，向下修訂至26.7點，低於3月的39.8點。指數低於50點，顯示服務業收縮。

●美國10年期國債孳息率升2.83點子，報0.6619厘。

●港股ADR指數全日下挫，按比例計算，收報23,796點，跌72點或0.3%。

●即月恒生指數夜期收報23,834點，升75點，低水35點，成交14,609張。

●外媒引述消息指，房屋短租服務平台Airbnb計劃裁員接近1,900人，大約相當於公司員工總數的25%。

●國際金價結束連續兩日升勢。紐約期金周二(5日)收報每安士1,710.6美元，跌2.7美元或0.2%。

●紐約6月期油收報每桶24.56美元，升4.17美元或20.45%，連續5日上漲，創自去年7月以來最長升勢。布蘭特7月期油收報每桶30.97美元，升3.77美元或13.86%，同樣連續5日錄得升幅。

●英國和美國承諾加快脫歐後貿易談判，雙方的談判將持續到5月15日。

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