【股民熱話】香港經濟復甦　要連過四關…

港府宣布嘗試逐步放寬防疫措施。繼公務員復工，餐飲聚會由限4人變成限8人，學校亦開始分批復課，大家的生活將逐步復常。之不過，香港經濟正值有史以來最嚴峻的衰退期，復甦之路，絕非坦途。

首關要過的，是如何重建消費信心。不少企業已經收縮營運規模，甚至停業。即使市道開始恢復正常，睇怕這些企業也不會因此而即時重新啟動或擴充營運，故就業市場的挑戰仍大，亦一定程度限制了消費信心，故別對短期香港消費行業復甦抱過分期望。

第二關要過的，是中、港兩地的經貿及旅遊活動的恢復情況。事實上，內地經濟亦受疫情嚴重打擊，外貿訂單大幅減少，中港兩地的經貿活動只怕難以恢復之前的高水平。還有，自去年香港社會動盪，訪港內地遊客大減，無論是政、經角度來看，這道「傷口」年內亦難完全復原，香港經濟復甦，得靠內部需求，但前述失業率上升，消費信心疲弱，又如何支持獨挑大樑？

第三關要過，是本土地緣政治風險。今年9月香港選舉活動前，相信涉及本地及兩地之間的政治紛爭仍不絕，地緣政治風險不斷影響着香港的信貸評級及投資氣氛，外來投資卻步，香港經濟仍未脫危機，香港人哪有心情多消費？企業又如何有信心加大投資？經濟復甦談何容易？

第四關影響尤大，亦是最難猜測的，就是國際形勢變化。香港既自詡為國際金融中心，食的是「國際飯」，如今中美關係緊張，估計11月美國總統大選前，中美貿易戰火隨時又再次轉猛，香港在夾縫之中，難有安樂日子過！估計年內香港的進出口貿易業難有大起色，亦有機會受到貿易戰升級而受更大打擊；外資對投資中企的取態，亦會影響港股作為中企集資市場的估值。

東網財經專欄作者 帥哥

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