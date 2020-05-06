【專家點評】鄭勤龍：恒指仲未跌完　短線需整固

從卦象顯示，恒指走勢正處於《地澤臨》變《水澤節》之中。在《易經》，「澤」為水勢蓄聚的最低處。今「臨」卦和「節」卦皆帶有「澤」的元素，若將其意象應用於恒指的走勢預測上，便可預示指數在短期內或需先行整固。

承接上周預示恒指走勢在短線沽壓不輕的「蹇」卦和「既濟」卦，指數於上周三雖曾高見24,855點，挑戰本欄曾多次提及過的「馮河」位置，然而最終卻面臨沉重的沽壓，在本周一港股復市後，恒指便裂口低開約750點，全日更下跌了逾千點，形成一枝大陰燭，反映大市在短線走勢轉弱，可算是應驗了「蹇」卦為跛腳，勸告投資者不宜心急入市的卦象。

「臨」卦帶有君臨天下之意，引伸為盛大之意，在《易經》，山有多高，澤便有多深，近日中美就新型冠狀病毒疫情持續爭拗，美國總統特朗普更聲言會追究中國的責任，因此投資者暫不宜掉以輕心。

「節」卦的本意為節制，就好像已盛滿水的水杯一樣，若再注水便會滿瀉之象，昨日恒指雖然略有反彈，但幅度不多，仍然受壓於眾平均線之下，因此綜合了卦象和基本因素分析，相信恒指的調整期還未完成。

玄學金融家 鄭勤龍

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