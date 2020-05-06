【專家點評】古勝：阿里巴巴可趁低分注收集

港府尋日公布會喺周五撤去部分禁聚令，仲有埋復課時間表，預視香港人終於可以過番啲相對正常的日子。但係，大家的防疫措施都要繼續做到足，喺有效疫苗面世之前，新冠肺炎依家威脅每個人的健康；經濟復甦自然亦都會打折扣，對後市當然唔可以太盲目樂觀。

睇番大市，港股周一跌逾1,000點，尋日反彈254點收報23,868點，不但未能重上10天線及20天線，成交金額反而由過千億縮至704億。恒指短線會點走？就要睇今日北水力度，若然兩會召開前的維穩之手都無力扭轉港股弱勢，第一站可能要下試23,000點關口。進取者想炒波幅，可考慮喺呢個水平落第一注。

東網財經專欄作者 古勝

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