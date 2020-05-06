【全球攬炒】香港營商情緒仍悲觀　企業料未來一年續縮業務

經季節調整後，4月份IHS Markit香港採購經理指數(PMI)由3月份的34.9，升至36.9，惟最新數值依然反映私營經濟的景氣度急劇轉差，下跌速度亦為1998年7月調查開展以來的高位之一。

IHS Markit首席經濟師Bernard Aw表示，最新PMI顯示香港私營經濟於第2季初陷入嚴重衰退，這主要是由於全球的新冠肺炎疫情防控措施所致。業務停擺、需求下滑，導致4月份產出與訂單銷售嚴重下滑，就業繼續明顯倒退，而企業亦大幅削減採購活動。

Aw稱，經營成本因投入品價格與薪資成本下降而縮減，但企業為促銷亦有調低產出售價，因此通縮壓力於調查當月持續出現。疫情大流行期間，大多數企業對業務能於12個月內復甦的信心不大，整體營商情緒依然悲觀。而大多數業者更預期往後12個月的業務量將會進一步縮減。疫情對經濟造成衝擊是最常提及的負面因素，當中以零售業、旅遊業、聚會餐飲業尤甚。

調查資料透露，全球各國為防控新冠疫情實施不同限制措施，對香港的經濟活動繼續造成衝擊。企業的業務量再度以歷史性跌速大幅縮減，個別業者更表示惟有暫時休業。

由於新冠肺炎疫情全球大流行，企業的訂單需求繼續轉弱，4月份新接的訂單量進一步萎縮，跌幅非常明顯；當中有部分來自海外，而銷往內地的訂單亦見進一步大幅下滑。

企業未完成的工作量再度大幅下降，反映產能過剩的現象愈益明顯；因此進一步削減人手。職位流失的情況目前已持續3個月，有業者表示月內曾經強制裁員，就業大幅倒退。

供應鏈依然受壓，受訪企業指供應商的交貨期拖延率再度飆升。調查資料指出，疫情的防控措施是主要原因；但亦有受訪業者表示人手不足。

供應商貨期拖延，加上銷情下滑，兩者皆促使企業調減採購活動。4月份的投入品採購量大幅減少，跌幅為該項調查接近22年歷史以來的高位之一。此外，投入品庫存亦同樣大幅下降。

數據顯示，4月份通縮壓力進一步上升。企業因投入品及薪資的成本下降，其整體經營成本跌幅較3月份擴大。另一方面，企業以折扣促銷，產出銷售價格的減幅頗為明顯。

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