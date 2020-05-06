【專家點評】馮宏遠：投資者最怕「特式驚嚇」

特朗普早前威脅再向中國發動貿易戰，令到大市受壓。

經過多月，環球疫情開始進入穩定期，但不少國家封城令仍未解除，經濟活動仍未恢復。一波未平一波又起，美國總統特朗普近日表示要對中國追究疫情責任，將會重啟加徵關稅，預示第二回合的中美貿易戰可能會在短期內重啟。

去年很多投資者早已吃夠「特式政治市」的苦頭，特朗普在推特的一個發文，就可令股市走勢瞬間逆轉，叫人無所適從。當時未有爆發疫情，經濟形勢良好尚且如此，如今經濟跌至谷底，貿易戰陰霾下相信復甦之路會更為艱難。

參考以往經驗，重啟關稅戰的話，中國明顯較美國吃虧，兩地股市表現亦見明顯分野，美股表現相信會優於港股。中港股市之中，尤其是製造業及出口型股票，雖然估值已跌至相當低殘，但考慮到貿易戰形勢險峻，暫時仍要避開。互聯網股例如網上辦公及遊戲等娛樂股份，以及必需消費品包括食品股及餐飲股，中短期仍能保持看好。

各國巨量放水救市，難免令投資者擔憂貨幣購買力下降，加上下半年進入美國總統大選倒數時間，相信地緣政治風險亦會持續增加，小量配置黃金，可同時達到一定程度的避險及抗通脹作用。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠（作者為註冊持牌人士）

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200