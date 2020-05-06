【全球攬炒】新加坡PMI挫至28.1　創新低

新加坡IHS Markit採購經理指數(PMI)由3月份大幅下跌至33.3後，4月份進一步挫至28.1，創調查以來低位，預示當地商業環境逐月惡化。

IHS Markit經濟學家Joe Hayes稱，新加坡私營部門經濟第2季初陷入更嚴重的收縮並不出奇，因當全球經濟受到嚴重的負面衝擊時，小型開放經濟體亦會受到嚴重的打擊，對出口部分尤為明顯。不過，政府補貼企業的工資及物業租金，令當月營運成本大幅下降，有望減輕企業部門資產負債表的壓力。

新冠肺炎疫情肆虐，新加坡政府為預防疫情擴散而採取的禁聚令等措施，嚴重加速經濟下滑。在非必要業務關閉的情況下，4月份私人部門的產出下降速度，是該調查近8年來的最快速度。與3月份相比，大約82%的公司報告的商業活動較低。

疫情控制措施亦重創商品和服務的需求，創有史以來最大跌幅。主要客戶關門停業，海外的封鎖措施導致新訂單大幅下降。調查數據顯示，4月來自國外的工作量再次下降。收縮率略高於3月份。

隨着產出需求的下降，新加坡私營部門的閒置人數急劇增加，部分公司裁員以削減成本。儘管工作流失率有所下降，但總體上仍保持強勁。

供應鏈亦承受巨大壓力，4月份的輸入交貨時間急劇延長。全球疫情導致人手短缺和物品運送困難。

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