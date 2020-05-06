【專家點評】陳樂怡：港交所表現受制大市氣氛

展望後市，美國總統特朗普對華立場趨向強硬，揚言將採取措施報復中國處理疫情失當，預期中美關係短期維持緊張，成為大市不明朗因素。不過，A股於5月6日復市，而港股通南向交易同日恢復，預期有助紓緩港股的沽壓，恒指初步支持在近數周低位23,483點。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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