【專家點評】陳樂怡：港交所表現受制大市氣氛
2020年05月06日 09:00
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港股經過周一急跌逾千點後，周二反彈254點至23,868點。國指升99點至9,698點。大市成交額為705億元。香港政府宣布放寬社交距離措施，本地餐飲股造好，大家樂（00341）漲6.6%，大快活(00052)升3.6%。出口股反彈，創科實業(00669)走高8.9%，為表現最佳藍籌。
市場憧憬兩會或會推出鼓勵消費的政策，汽車股做好，吉利汽車(00175)及廣汽集團(02238)彈高4.7至5.1%。事實上，汽車板塊近期已有不少扶持政策，例如放寬汽車限購地區配額及延長新能源車補貼等。得益於復工復產進展良好，以及政策支持，行業銷售好轉。根據乘聯會資料顯示，四月車市回暖，日均批發數量由首周的下跌33%，改善至第四周的增長15%。由於車廠目前全面恢復考核及獎勵，促使經銷商重拾進貨及營銷活動的節奏，料有助推動行業健康復甦。投資者宜留意自主品牌龍頭吉汽及新能源汽車比亞迪(01211)。
市傳網易及京東申請在港第二上市，港交所(00388)彈2.9%。中美關係再起暗湧，市場再次傳出美國政府限制美國退休基金投資中概股，長遠而言亦會誘使中資企業回流香港，港交所將會是主要受惠者。不過，公司將於本周四公布業績，首季大市交投暢旺，首季香港證券市場日均成交額按年升20%，預期交易費收入表現穩健。然而，季內金融市場大幅波動，投資收益或會受累。而且，港交所股價往往更反映投資者對市場的展望，目前大市方向未明，或會限制股價上升空間。
展望後市，美國總統特朗普對華立場趨向強硬，揚言將採取措施報復中國處理疫情失當，預期中美關係短期維持緊張，成為大市不明朗因素。不過，A股於5月6日復市，而港股通南向交易同日恢復，預期有助紓緩港股的沽壓，恒指初步支持在近數周低位23,483點。
個股推介方面，藥明康德(02359)是中國主要藥物研發平台，主要業務包括中美兩地實驗室業務，臨床研究以及合約研發及生產組織業務，業務近年保持高速增長。受新冠肺炎影響，集團首季收入增長放緩至15%，經調整盈利亦只上升10%。然而，內地已全面復工復產，海外亦逐漸放寬控制人流措施，預期藥明康德未來數季盈利將漸漸恢復較高增長。長期而言，預期環球未來將投入更多資源於醫藥開發，藥明將是主要受益者。目標價為115元，跌穿98元宜止蝕。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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