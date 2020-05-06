【專家點評】沈振盈：市場戒心大料續反覆

上周長假期前港股本來形勢大好，恒指一度衝上24,855點水平，收市略為回吐，但仍能收於24,600樓上。當晚美股大升，港股黑期更一度升上25,000點關口樓上。然而，假期後回來，卻是「天堂與地獄」，首日即跌逾1,000點，皆因在假期休市期間，美股連跌兩日，令到港股一日跌去三日的升幅。美股之跌，主要是受到美國總統特朗普的言論影響，他宣稱要追究疫情責任，要向中國加徵關稅。

技術走勢而言，周一港股跌至23,500水平後，已初步有不俗的支持，雖然昨日作出反彈，但市場的投資情緒有頗大戒心，相信市況仍會反覆多一兩天，期指大戶亦可順便調撥手中的期指倉底，以作部署。

關於今次特朗普講到要向中國大幅徵收關稅，暫時可當作是競選的策略，只是「出口術」。試想想，過去兩年的中美貿易戰，美方絕不可以算是勝利，而所收的關稅，基本上是要美國入口商及消費者去承擔。只是在姿態上，能夠助他贏得選票而已。今次美國防控疫情極度失敗，他亦別無他法，只得故技重施，但也只可停留在出口術階段，要落實執行的話，隨時適得其反。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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