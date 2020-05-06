港股升上兩萬四關 手機設備股做好 中芯飆8%
2020年05月06日 09:20
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港股曾升逾200點，恒生指數重上兩萬四關，高見24,076點。國企指數升逾80點，主板成交200億港元。
騰訊撐市，股價高見410元，暫升0.9%報409.6元。阿里巴巴漲1.2%，重上190元；美團點評回穩，倒升0.3%。
手機設備股有追捧，舜宇光學飆5.8%；瑞聲科技升2.2%；丘鈦科技升3.9%；高偉電子升2.4%；中興通訊升1.7%。
中芯國際計劃登陸內地科創板，大力發展晶片，股價飆8.8%，高見16.6元。華虹半導體亦跟升3%。
金融股個別發展，友邦保險反彈近1%；滙豐控股跌0.7%。中國平安升0.3%；工商銀行升0.2%；建設銀行跌0.1%。
【09:20】騰訊靠穩 滙豐跌逾1%
道指期貨跌近百點，港股開市缺乏方向，恒生指數跌不足1點，報23,868點；國企指數高開1點，報9,699點。
「ATM」三大科網股窄幅上落，騰訊升0.1%報406.6港元；阿里巴巴升0.7%報189.9元；美團點評跌0.1%報104.2元。
其他重磅股個別發展，滙豐控股跌1.3%報38.5元；建設銀行跌0.5%。友邦保險升0.6%；中國平安升0.4%。
紐約期油急升兩成，三桶油個別發展，中國石油升1.1%；中國石化跌0.8%；中國海洋石油無起跌。F三星原油期升5%。
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