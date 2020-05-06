A股快報：三大指數假後跌1%　金融股領跌

新冠肺炎疫情開始受控之際，中美關係再起變數，美國總統特朗普日前發出威脅論，欲向中國加徵關稅；內地股市長假後復市受壓，滬深三大指數普遍下跌1%。

滬綜指低開28點或0.99%，報2,831點；深成指大幅低開103點或0.97%，至10,618點；創業板指數低開17點或0.82%，至2,052點。

板塊方面，金融股跌1.5%，煤炭股跌1%，飛機製造股跌0.3%；而地產股靠穩，石油股領升0.8%。

中國銀行跌1%。公司昨(5日)公布正與「原油寶」客戶協商，若達不成和解，雙方可以訴訟方式解決糾紛。中行保留依法向外部相關機構追索的權利。另據內媒報道，中行願意承擔部分損失，處理結果為1,000萬元人民幣(下同)以下的小戶有機會拿到20%保證金，1,000萬元以上的大戶則需自行承擔全部保證金損失，至於「爆倉」部分的損失或由中行承擔。

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