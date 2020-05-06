中銀保監：金融資產投資債轉股投資計劃須符合三大條件

中國銀保監發布關於金融資產投資公司開展資產管理業務有關事項的通知，金融資產投資公司債轉股投資計劃可以依法申請登記成為債轉股標的公司股東。中銀保監及其派出機構依法對金融資產投資公司資產管理業務活動實施監督管理。

在資金募集方面，金融資產投資公司應當通過非公開方式向合格投資者發行債轉股投資計劃，並加強投資者適當性管理。合格投資者為具備與債轉股投資計劃相適應的風險識別能力和風險承擔能力，並符合下列條件的自然人(即個人)、法人或者其他組織：

1、具有4年以上投資經歷，且滿足下列條件之一：家庭金融淨資產不低於500萬元人民幣(下同)，或者家庭金融資產不低於800萬元，或者近3年本人年均收入不低於60萬元。

2、最近1年末淨資產不低於2,000萬元的法人單位。

3、中銀保監視為合格投資者的其他情形。

合格投資者投資單只債轉股投資計劃的金額不低於300萬元。金融資產投資公司應當通過金融資產投資公司官方渠道或中銀保監認可的其他渠道，對投資者風險承受能力進行定期評估。自然人投資者參與認購的債轉股投資計劃，不得以銀行不良債權為投資標的。

另外，債轉股投資計劃可以投資單筆市場化債轉股資產，也可以採用資產組合方式進行投資。資產組合投資中，市場化債轉股資產原則上不低於債轉股投資計劃淨資產的60%。

債轉股投資計劃可以投資的其他資產包括合同約定的存款(包括大額存單)、標準化債權類資產等。

而債轉股投資計劃的總資產不得超過該產品淨資產的200%。分級債轉股投資計劃的總資產不得超過該產品淨資產的140%。

金融資產投資公司開展資產管理業務，是指其接受投資者委託，設立債轉股投資計劃並擔任管理人，依照法律法規和債轉股投資計劃合同的約定，對受託的投資者財產進行投資和管理。

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