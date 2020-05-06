新冠肺炎：維珍航空擬裁員3150人

英國富豪布蘭森創辦的航空和旅遊王國維珍集團在新冠肺炎衝擊下岌岌可危，維珍航空(Virgin Atlantic Airways)公布重整計劃，包括裁員3,150人，以應對疫情帶來的艱難時期。公司已就裁員與工會展開45天的諮詢期。

同時，公司公布即日起，將不再使用其全部的7架747-400客機，而4架A330-200客機將按計劃於2022年初退役，並將航班由英國倫敦吉域機場，轉移至其主要樞紐希斯路機場。

公司行政總裁Shai Weiss表示，自36年前首次飛行以來，公司經歷了許多風暴，但沒有一場災難像新冠肺炎疫情一樣嚴重，並因此造成許多人的生命和生計喪失。公司目標在2021年恢復盈利，意味着將採取措施根據需求調整公司的規模。

為應對疫情危機，布蘭森早前表示，計劃將其位於英屬處女群島的私人島嶼作為抵押，以借入資金，並承諾向維珍集團旗下公司注資2.5億美元。該島嶼是布蘭森29歲時買入，他在集團網站貼出致員工的信中坦言，在其50年商界生涯中，現時是最具挑戰的時刻。

此外，布蘭森又請求澳洲和英國政府協助其航空公司渡過難關。

維珍澳洲航空已於4月21日宣布進入破產託管程序。

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