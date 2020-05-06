魚缸通：散戶博阿里油股反彈 沽中芯食胡
2020年05月06日 10:08
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恒生指數周三早間重上兩萬四關，高見24,076點，散戶投資氣氛回暖。
致富證券區域經理Howard表示，港股在周一急跌過千點後連日反彈，吸引散戶入市。當中，紐約期油隔夜收升兩成，吸引他們入場炒石油股反彈，買入中國海洋石油(00883)和中國石油股份(00857)。兩隻股份周三早間分別最多升2.7%和4.6%。
另外，阿里巴巴(09988)近日曾跌穿190港元，也吸引資金買入炒反彈，阿里周三早間成功重上190元。
至於受惠5G商業化和計劃登陸內地科創板消息的中芯國際(00981)，他見有散戶周二低吸後，周三彈升一成後食胡，回報相當不俗！中芯早段高見17.1元，大升12%。
他補充，新股熱重現，這兩日散戶踴躍借孖展認購沛嘉醫療(09996)，博賺餐茶。
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