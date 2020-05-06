【專家點評】麥嘉嘉：中芯受惠5G商業化　可收集

環球疫情紓緩令市場憧憬原油需求將回升，推動紐約6月期油收市升4.17美元或20.5%，每桶報24.56美元，為自4月17日以來最高，也是連續第5個交易日上升。

但評級機構標準普爾調低美國13間中型銀行的評級展望，由穩定降為負面，預計銀行的壞帳預料顯著增加，加上3月份出口數據及4月份ISM服務業指數均較市場預期差，數字反映當地實體經濟復原需時，或加劇股市在第二季的波動性。

離岸人民幣處於7.1兌一美元以上水平居高不下，反映市場對於中美貿易衝突的憂慮持續。中美關係趨緊，市場擔心美國或藉機再次挑起關稅戰，並有可能阻止美國退休基金投資中國股票，令中美衝突由貿易層面擴展至金融層面。

另外，市場對於歐美疫情見頂的利好因素亦已反映，料本月市場焦點放於兩國的政治角力上，股票市場上升動力將受到限制。預料在不明因素籠罩下，本月港股市況將增添波動。板塊配置上，投資者宜選擇對中美衝突升溫敏感度較低的板塊，包括物管股，內需股，新基建股，並避開出口敏感股。

國家通過成立集成電路產業投資基金、稅收優惠等密集政策支持半導體國產化，預期半導體國產化將是長期發展趨勢。中芯國際上調2020年第1季度收入及毛利率指引，收入指引從原先環比增長0%至2%調整為環比增長6%至8%，毛利率指引從原先21%至23%調整為環比增長25%至27%。集團有望繼續受惠於5G商業化的推進，特別是相關基礎建設及終端應用產品對晶片的需求，建議收集。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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