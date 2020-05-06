【外匯點評】熊俊傑：德國法院裁決及PMI走低　歐元承壓

繼歐元區及德國4月份Markit製造業採購經理指數(PMI)公布後，歐元受挫。該指數從3月的33.6降至33.4，低於預期。由於肺炎疫情在全球有緩解迹象，新增確證個案數字逐漸減少，各地政府及市民開始討論人流管制上放寬的需要。隨之而來，會是較樂觀的消費及投資情緒。除非出現第二波感染爆發，我們可預見更多企業和員工重返工作崗位，失業率很可能在下月見頂。

基於今次肺炎疫情在全球散布，而受感染人數驚人，即使是政府元首及高官亦被確診，估計各地政府不會一下子將所有人流管制措施解除。相反，他們會以時間來判斷疫情的受控程度，才下令將某些措施解除或放寬。因此，如果上述估計屬實，這與部分市場人士憧憬經濟將會出現「V」形反彈的期望有所落差。

昨日(5日)德國聯邦憲法法院結束了長達三年的訴訟，並裁定歐洲央行在2015年落實的量化寬鬆計劃(QE)「部分違反」德國憲法。在法官的判詞當中，指出計劃存在過度干預成員國經濟及財政政策的可能。因此，要求歐洲央行理事會證明資產購買計劃的合理性，否則德國中央銀行可能不會再參與QE中的公共部門購債計劃(PSPP)。

消息公布後，歐元兌美元(EUR/USD)下跌 0.7%。技術上，匯率有可能繼續承壓，下方目標1.0780，升穿1.09止蝕。今日香港時間下午3時45分至4 時將公布多項服務業PMI及歐元區零售銷售數據，投資者需留意屆時匯價波動。

艾德證券期貨高級副總裁 熊俊傑

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