新冠肺炎：日本破產企業增至逾百家　小型公司嚴峻

日本新冠肺炎疫情持續，避免外出措施和訪日遊客驟減，經濟遭受重挫。有調查顯示當地破產企業數目驟增至過百家，當中以中小企最嚴峻，反映企業的資金周轉情況日漸惡化，破產企業增加趨勢恐將持續。

日本媒體報道，據東京商工調查公司的調查結果顯示，日本破產的企業驟增至114家，涉及35個都道府縣；截至3月底日本僅有25家企業破產，而截至5月1日新增89家。

上述114家破產企業中，已掌握負債額1,000萬日圓以上的有102家，低於大型破產大致標準10億日圓的佔82家，其中57家不足3億日圓。而負債額不足3億日圓中，小型企業佔比至少一半。

至於，不屬於此次統計範疇、負債額未達到1,000萬日圓的破產企業，僅4月便超過50家。數據可見，與大型企業相比，缺乏資金的小企業受到的影響更大。

以行業區分，住宿業破產企業達到26家、餐飲業達16家、服裝相關企業為10家。從都道府縣來看，東京都最多，破產企業達26家；靜岡縣與大阪府各7家，兵庫縣6家，新潟縣和愛知縣各5家。

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