新冠肺炎：美國航空公司月燒現金逾780億元…

外電報道，美國航空業組織--Airlines for America(A4A)表示，新冠肺炎疫情之下，美國的航空公司每月總計消耗現金逾100億美元(約逾780億港元)，平均每架航班的乘客數目少於「兩打」(即24人)。

A4A表示，即使在停飛了超過3,000架飛機(佔現役美國機隊的近50%)後，其成員航空公司(包括美國四大航空公司)的平均每架國內航班平均只有17名乘客，每架國際航班平均只有29名乘客，而預訂的淨乘客人數按年下降了近100%。該組織警告說，如果航空公司要退還所有機票，包括以不可退款的方式購買的機票或由旅客而不是航空公司取消的機票，這將導致現金餘額出現負數，從而導致破產。

自3月份以來，美國的客運量下降了95%，美國航空公司已取消了成千上萬的航班，包括到6月的80%或更多的定期航班。他們正在採取額外的清潔措施，並要求所有乘客都戴上口罩。

美國財政部已向航空公司提供了近250億美元的現金支援，以幫助他們支付工資費用，以換取他們同意在9月30日之前不解僱工人。有航空公司警告說，他們可能需要在今年晚些時候進行進一步削減人手，應對旅行需求的長期下降。

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