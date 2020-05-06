【外匯點評】陳正犖：澳元短期有下跌風險

澳洲央行維持所有主要政策不變，基本上都符合市場預期。總體來說，央行重申之前的前瞻性指引，指利率不變，直至通脹邁向2%至3%，以及全民就業的目標。

澳洲央行又預期失業率會升至10%才見頂，上半年經濟增長或收縮10%，第二季或出現通縮，而在通脹逐步回升前，2021年通脹則只介乎1%至1.5%，即意味澳洲央行於2021年都保持利率在0.25%。

央行有些偏鴿言論，但對澳元影響不大。不過，我們認為對澳元利好的因素都已經反映，反而負面因素則似乎未完全反映，包括澳洲復甦之路或將非常漫長，加上現時中美關係漸趨緊張，是未來數星期及數月須關注的重要事件，尤其美國總統特朗普有可能希望在大選前，在這件事上增加政治優勢。美國的措施(即制裁措施)或中國的報復措施，將增加損害經濟的風險，並有可能限制商品貨幣，包括澳元的升勢。

澳元兌美元升至0.65附近就回落，下一個阻力位或看200天線約0.67位置，而短期支持位則看0.62附近。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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