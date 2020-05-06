【糧食危機】愛爾蘭肉廠疫市失守　歐盟肉食供應面臨中斷風險

在新冠疫情導致美國肉類供應緊張之際，全球最大牛肉出口國之一、歐洲肉類供應鏈的重要組成部分愛爾蘭，其豬肉和牛肉加工廠爆發新冠肺炎疫情，意味着歐盟市場肉食供應面臨中斷風險。

愛爾蘭Dawn Meats於上周關閉Westmeath牛肉工廠，目前尚未決定將於何時重開，而確診病例不到其Westmeath工廠員工的2%，關閉該工廠的決定是「出於謹慎考慮」，直到對情況進行評估。。

至於該國最大豬肉加工商Rosderra Irish Meats Group亦正對其Tipperary豬肉工廠的所有400名員工進行病毒檢測，已有部分結果顯示為陽性，該公司已縮減Tipperary工廠的生產。

雖然歐洲沒有像美國那樣遭受廣泛的肉類聯合加工廠關閉，但愛爾蘭的情況顯示出該部門保持供應流通面臨的挑戰。由於工人生病，美國、加拿大和澳洲的很多工廠停產，令市場價格飆升。

愛爾蘭農民協會主席Tim Cullinan認為，雖然有些工廠爆發疫情群體感染非常讓人擔憂，但絕大多數肉類聯合加工廠很少或根本沒有感染病例。鑑於食物鏈的重要性，有必要使該行業的員工成為繼衞生工作者之後的優先檢測對象。

愛爾蘭政府發言人表示，肉類工廠經營者必須確保其工作場所符合公共衞生準則。出現確診病例的肉類加工廠的經營者已與衞生官員進行建設性的溝通。

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