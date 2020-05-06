新冠肺炎：Apple開發者大會下月首次網上舉辦

由於新冠肺炎疫情影響，美國蘋果公司(Apple Inc.)公布，將於6月22日舉辦一年一度的全球開發者大會(WWDC)，所有開發者可透過Apple Developer App和Apple開發者網站以網上虛擬方式免費參加。這將是公司31年來首次採取網上形式召開WWDC。

Apple稱，WWDC20進入第31年，將為數百萬充滿創意和創新的開發者帶來機會，搶先了解iOS、iPadOS、macOS、tvOS和watchOS的未來發展，並能向Apple工程師學習如何建立可豐富全球Apple客戶生活的應用程式體驗。

公司全球巿場行銷高級副總裁席勒表示，WWDC20將會是公司迄今為止規模最大的大會，因將以前所未見的方式，在6月的1周內將全球逾2,300萬的全球開發者齊集，以了解Apple平台的未來展望。

此外，Apple亦公布名為「Swift Student Challenge」的活動，讓學生開發者透過創造自己的Swift playground，來展示對編碼的喜好。Swift Playgrounds是一款適用於iPad與Mac的創新應用程式，可學習Swift程式設計語言。

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