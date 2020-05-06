新冠肺炎：泰國總理恐疫情打擊經濟再多9個月

外電報道，泰國總理帕拉育表示，疫情對泰國經濟的衝擊恐將持續半年到9個月，政府必須準備好相關措施對應。

近日泰國的新冠肺炎疫情有所紓緩，政府逐步放寬六大類場所可以開放和營業，包括小型零售業者、購物商場外的餐廳與路邊小吃攤販以及公園與戶外運動場所等，但必須遵守社交距離和消毒措施等規定。如果未來14天疫情並未加劇，政府將再解禁更多的商業活動並開放更多場所。

不過疫情已經嚴重打擊泰國經濟，泰國商會預測疫情若再拖多2至3個月，將造成全泰國有1,000萬人失業。泰國銀行公會預測，泰國經濟將損失1.3萬億泰銖(折合約3,110億港元)，且多數集中在旅遊產業。泰國央行則估計，泰國今年的GDP恐將萎縮5.3%，是1998年亞洲金融危機以來最弱表現。

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