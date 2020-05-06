港元拆息︰1個月續跌至0.84厘　續創兩年新低

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)繼續全線下跌，隔夜息進一步跌至0.25厘，續為2019年1月以來低位，並呈8連跌；1星期報0.48厘；與樓按相關的1個月續跌至0.84厘，連跌9日，仍為2018年4月以後新低；3個月為1.35厘。

6/5/2020

隔夜 0.25357厘

1星期 0.48821厘

2星期 0.56411厘

1個月 0.84595厘

2個月 1.29464厘

3個月 1.35571厘

6個月 1.68625厘

12個月 1.81179厘

5/5/2020

隔夜 0.26095厘

1星期 0.54714厘

2星期 0.62214厘

1個月 0.86339厘

2個月 1.33000厘

3個月 1.45268厘

6個月 1.71429厘

12個月 1.83998厘

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