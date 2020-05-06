港元拆息︰1個月續跌至0.84厘 續創兩年新低
2020年05月06日 11:22
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(Getty Images圖片)
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)繼續全線下跌，隔夜息進一步跌至0.25厘，續為2019年1月以來低位，並呈8連跌；1星期報0.48厘；與樓按相關的1個月續跌至0.84厘，連跌9日，仍為2018年4月以後新低；3個月為1.35厘。
6/5/2020
隔夜 0.25357厘
1星期 0.48821厘
2星期 0.56411厘
1個月 0.84595厘
2個月 1.29464厘
3個月 1.35571厘
6個月 1.68625厘
12個月 1.81179厘
5/5/2020
隔夜 0.26095厘
1星期 0.54714厘
2星期 0.62214厘
1個月 0.86339厘
2個月 1.33000厘
3個月 1.45268厘
6個月 1.71429厘
12個月 1.83998厘
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