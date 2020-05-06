港股格局：張智威料恒指徘徊24000點

信誠證券聯席董事張智威指，港股經歷周一(4日)單日大跌過千點後，相信跌勢暫時喘定，從技術走勢分析，恒指自3月中插至21,100點水平後，之後每次調整，底位一次比一次高，反映形勢不太差。

但他認為前景仍不容樂觀，因各國正考慮減少依賴中國產業鏈，並就疫情因素向中國巨額索償，加上適逢今年11月美國總統大選，相信候選人會針對中國出招，不利中美貿易關係。他暫時估計恒指在24,000點上落，無大升幅或大跌幅。

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