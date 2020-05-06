港股格局：張智威料恒指徘徊24000點
2020年05月06日 11:30
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信誠證券聯席董事張智威指，港股經歷周一(4日)單日大跌過千點後，相信跌勢暫時喘定，從技術走勢分析，恒指自3月中插至21,100點水平後，之後每次調整，底位一次比一次高，反映形勢不太差。
但他認為前景仍不容樂觀，因各國正考慮減少依賴中國產業鏈，並就疫情因素向中國巨額索償，加上適逢今年11月美國總統大選，相信候選人會針對中國出招，不利中美貿易關係。他暫時估計恒指在24,000點上落，無大升幅或大跌幅。
另外，莎莎國際(00178)發盈警，張智威認為今次盈警仍未反映最壞情況，相信第二季業績會更差，下半年則要再觀望。他又提到莎莎以往派息不錯，但投資者必須留意，該公司自2016年起至2019年，派息比率都超過100%，即代表派息的錢比賺的還要多，並非健康現象，明顯不能持續下去，意味將來會削派息。他認為可短炒，但不宜長期持有。
至於油價方面，張智威認為隨著疫情退卻及經濟重啟，相信會企穩在20美元。如果投資者睇好油價，他不建議買F三星原油期(03175)，反而可博「三桶油」，最貼油價有中國海洋石油(00883)，另外亦睇好中國石油化工(00386)，因為業務除了石油外，還有石化，即使油價下跌，可買原油作石化加工，而且該股的股息率較高。
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