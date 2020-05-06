【高盛推介】美團小米跑贏大市　留意高槓桿輪證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周二(5日)發力反彈，收市升約4.1%。周三(6日)早段繼續上升，高見107.7港元，突破3個月高位。有券商預期美團今年首季業績或較市場預期佳，並給予「買入」投資評級，目標價117元。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認沽證，過去5個交易日共錄得約560萬元資金流入。此外，在周三早段股價升至高位時，亦見資金繼續部署認沽證。另一方面，周二牛證及熊證皆獲資金部署，分別錄得約240萬及210萬元資金流入。

小米集團周二反彈升約0.8%。周三早段則低開約0.4%後隨即發力反彈，現報10.5元，升約4.2%。有報道指，小米設於印度的手機生產廠房及合作夥伴將在取得批准後恢復生產，並料下月可恢復正常產能。

觀察個股牛熊證資金流向，可見周二資金轉向部署牛證，錄得約100萬元資金流入。

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