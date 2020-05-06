人民幣速遞：中美關係趨緊　專家指人仔相對亞幣偏強

今日(6日)為內地五一長假後首個交易日，人民幣兌美元先低後高。在岸人民幣(CNY)曾低見7.0996，其後一度抽高240點子或0.3%，至7.0872；離岸人民幣(CNH)亦由低位7.1256，大舉回升逾200點子，高見7.1003。

外電引述瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰稱，內地市場情緒不算弱，長假可給投資者消化有關美國總統特朗普日前發出威脅向中國加徵關稅的言論，而特朗普之後未有太多後續動作。

他又指，CNY未跌穿7.1，而CNH反彈，在美匯指數或再測試100水平下，大部分亞洲貨幣下跌，人民幣走勢相對其他亞洲貨幣已屬偏強。

彭博新興市場宏觀分析師Simon Flint認為，目前中美關係趨緊，但應該不會給人民幣帶來太大貶值壓力，雙方亦未有實質性新增關稅，離岸人民幣可能接近中期底部。除非在岸人民幣今日收市價下跌至7.12附近，中央才面臨如何應對的考驗。

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