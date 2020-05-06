【瑞通推介】港交所續上試100天線　資金追好倉

2020年05月06日 11:35
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    瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者繼續憧憬歐美逐步解封並恢復經濟活動，道指隔晚收報23,883點，升133點或0.5%。
    恒指周二(5日)最多升超過300點，收報23,868點，升254點或1%。周三(6日)早段升約100點，重返24,000點水平。其好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾3,800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾8,800萬元，反映投資者預期港股反彈過後將再度調整。周二其牛證街貨重貨區為收回價23,200至23,299點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。
    相繼有中概股申請來港上市的消息帶動香港交易所周二尾市抽升，並以全日高位253.6元收市，漲2.9%，收復100天線。集團將於周四(7日)公布今年首季業績，市場料受惠交投上升而按年多賺3至7%，但期內投資收益存有不明朗因素。另外，周二主板全日成交縮至704.55億元，全日市計為年內最少。滬深港通交易周三復常，留意北水會否入市帶動交投。港交所周三早段曾升至255元，創兩個月高位，其後好淡爭持。周一分別有238萬和215萬元淨流入其好倉和淡倉。
    有券商料美團點評首季收入略高於市場預期，該股周二跑贏其他大型科企，收升3.5%於104.3元，盤中曾飆4.5%，高見105.3元，創今年1月以來高。股份周三早段升逾1%，重上106元，突破由復活節前開展的上落區間頂部約105元，向下倘守穩10天線(約101元)支持，上升勢頭未改。周二有259萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有525萬元淨流入。
    港府將放寬社交距離措施，加上有券商料香港樓價或已見底，地產股回升。新鴻基地產周二收報103.9元，升1.2%，結束兩日跌勢，但仍受制於多條移動平均線的阻力。股份周三早段於104元水平好淡爭持。周二有11萬元淨流入其好倉。
    瑞通相關認股證之選擇：
    恒指輕微價外、中短期購證(25622)，行使價25,920點，2020年10月到期，實際槓桿9.6倍。
    新地貼價、短期沽證(21424)，行使價100元，2020年7月到期，實際槓桿8倍。
    港交輕微價外、中短期購23675，行使價：276.88元，2020年10月到期，實際槓桿：8.5倍
    港交所輕微價外、中年期沽證(21945)，行使價234.08元，2020年11月到期，實際槓桿6.4倍。
    美團輕微價外、中年期購證(26983)，行使價118.8元，2020年12月到期，實際槓桿5倍。輕微價外、中短期沽證(22255)，行使價88.83元，2020年9月到期，實際槓桿5.1倍。
    新地輕微價外、中年期購證(25516)，行使價113.9元，2020年12月到期，實際槓桿5.8倍。
    阿里輕微價外、中短期購證(14355)，行使價213元，2020年10月到期，實際槓桿6.6倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指牛證(61551)，收回價23210點，槓桿比率25倍。熊證(69735)，收回價24838點，槓桿比率17.6倍。
    港交所牛證(61547)，收回價232.8元，槓桿比率10.6倍。熊證(59513)，收回價268.8元，槓桿比率13.4倍。
    美團牛證(68619)，收回價97.7元，槓桿比率8.8倍。熊證(50250)，收回價113.6元，槓桿比率9.2倍。
    新地牛證(60400)，收回價98.8元，槓桿比率13.9倍。熊證(69445)，收回價107.8元，槓桿比率14.9倍。
    阿里牛證(65521)，收回價178.9元，槓桿比率11.9倍。熊證(54015)，收回價212.9元，槓桿比率7.5倍。
    友邦牛證(55910)，收回價64.1元，槓桿比率13.2倍。場內最貼熊證(66579)，收回價72.99元，槓桿比率11.2倍。
    免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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