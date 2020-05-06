新冠肺炎：想換車可以等等　全球車廠促銷可期？

受到新冠肺炎肆虐全國，多地停產，全球汽車業正陷於有史以來最大的危機。其中，最新數據顯示，英國4月份新車銷售暴挫約97%至僅約4,000輛，銷量創下1946年2月即第二次世界大戰以來的單月新低。

各地在抗疫期間，紛紛進入封城鎖國的狀態，居民行動大受限制，企業被迫關門停業，汽車銷量大受打擊。即使是汽車消費大國的中國，3月份汽車銷量按年下降43%至143萬輛；首季度汽車總銷量下降42%至367萬輛。至於美國，從3月中旬起，當地三大汽車製造商福特、通用和快意佳士拿宣布北美工廠開始停產，15萬名工人停工。

早前，信用評級機構穆迪預計今年全球汽車銷量將下降14%，其中西歐市場受到的衝擊最大，降幅為21%。諮詢機構IHS Markit則預測，今年全球汽車銷量按年跌幅已逾12%，跌幅高於2008年金融危機時的8%。由於汽車業為重點產業，多國採取行動避免車企裁員，其中德國及法國都推出數以千億歐元的貸款擔保支援車廠。

以目前的情況，若第三季全球疫情大致受控，車企復產，相信為了「跑數」，會爭相減價促銷以求套現，故若車主準備換車，不妨等等，今年第四季的傳統消費旺季，或可迎來減價促銷，屆時汽車業銷量會有較明顯的復甦。

不過，值得留意，電動車的發展添上變數，一則若傳統汽車加大促銷力度，意味競爭加大；二則國際油價大跌，使用電動車慳油費的誘因大減，亦會影響電動車的需求。早前能源顧問研究公司Wood Mackenzie就預計，今年全球電動車銷售量或將下跌逾四成。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200