港股格局：葉尚志建議伺機買中芯國際

A股長假後首日復市，港股隨A股反彈一百多點，但第一上海首席策略師葉尚志表示，對港股後市仍然謹慎，料五月份會反幅向下，建議投資者炒股不炒市。

對於香港零售市道，他仍然較悲觀，擔心零售股反彈過後仍有大幅下跌空間，不建議投資者追入。

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