港股格局：葉尚志建議伺機買中芯國際
2020年05月06日 11:59
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A股長假後首日復市，港股隨A股反彈一百多點，但第一上海首席策略師葉尚志表示，對港股後市仍然謹慎，料五月份會反幅向下，建議投資者炒股不炒市。
他長線看好5G概念股及「ATM」(包括阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)及美團點評(03690)三大科網股。此外，中芯國際(00981)計劃登陸內地科創板，帶動股價於周三早上大漲超過一成，他說，中芯擬集資大力發展晶片，將有助業務發展。另其自主研發晶片間接受惠於中美貿易戰，取得國內高科技公司因受美國制裁而轉回內地的訂單。所以，他預期中芯股價長線維持強勢，若未來股價回落至周三開市價16.16元，則可以買入。
對於香港零售市道，他仍然較悲觀，擔心零售股反彈過後仍有大幅下跌空間，不建議投資者追入。
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