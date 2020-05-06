Beyond Meat首季業績扭虧　營業額大增1.4倍　

多家肉類加工商受新冠肺炎疫情影響而被逼減產，令美國人造肉公司Beyond Meat今年首季營業額大增1.4倍，至9,710萬美元；期內更成功扭虧，錄得180萬美元淨利潤，遠勝市場預期；去年同期虧損660萬美元。Beyond Meat股價周二飆5.25%，收報100.16美元，盤後再漲超過4%。

Beyond Meat行政總裁Ethan Brown表示，基於新冠肺炎疫情衝擊的不確定性，公司將撤銷今年財測，但肉類供應緊張，長期而言可為Beyond Meat創造在消費者與零售市場擴大版圖的機會。

受新冠肺炎疫情影響，包括史密斯菲爾食品公司(Smithfield)及泰森食品(Tyson Foods)等肉類加工商被迫減產甚至停工，導致肉類供應緊張。

另外，愛爾蘭Dawn Meats於上周關閉Westmeath牛肉工廠，目前尚未決定將於何時重開，而確診病例不到其Westmeath工廠員工的2%，關閉該工廠的決定是「出於謹慎考慮」，直到對情況進行評估。至於該國最大豬肉加工商Rosderra Irish Meats Group亦正對其Tipperary豬肉工廠的所有400名員工進行病毒檢測，已有部分結果顯示為陽性，該公司已縮減Tipperary工廠的生產。

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