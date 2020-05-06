中國經濟：4月物流業景氣指數升至53.6　倉儲指數回落

中國物流與採購聯合會公布，4月份中國物流業景氣指數為53.6，按月回升2.1個百分點；中國倉儲指數為50.3，按月回落2.4個百分點。

中國物流信息中心主任何輝認為，4月隨着新冠肺炎疫情得到有效控制和企業有序復工復產進程的加快，前期被疫情抑制的市場需求不斷釋放，物流業景氣指數保持平穩回升的態勢。

從各單項指數看，除物流服務價格指數繼續下降外，其他各項指數都繼續保持回升，尤其是庫存周轉次數指數、新訂單指數、物流業固定資產投資指數、設備利用率指數都繼續保持明顯回升態勢。

從區域看，東部、中部和西部地區物流活動均保持回升的態勢，尤其是中部地區，隨着離漢離鄂通道管控措施解除，各項指數回升幅度更大。

從行業看，物流各細分行業指數均繼續保持回升態勢，其中受線上消費保持活躍的影響，快遞業業務量快速增長。

從品種看，隨着生產、建設復工復產加快，鋼材、有色、建材、機械設備和礦產品等大宗商品物流活動均較活躍；與民生相關的家電商品物流需求增速較快。

從企業規模情況看，大型企業仍然保持強勁的回升勢頭，小微企業回升則更加明顯。值得關注的是當前物流服務價格仍在走低，物流企業經營成本壓力依然較大，特別是小微企業資金周轉狀況仍十分困難，需要進一步加大扶植力度。

業務總量指數回升，業務活動趨於活躍。4月份，業務總量指數為53.6，按月回升2.1個百分點，反映出隨着落實常態化疫情防控下全面推進復工復產達產工作，市場需求逐步回暖，物流業務活動趨於活躍。

4月份新訂單指數為54，按月回升4.8個百分點。反映出訂單增多，物流需求逐步啟動，為後市物流行業保持回升態勢奠定基礎。

期內，資金周轉率指數為49.1，按月回升0.5個百分點，指數雖有小幅回升，但仍位於縮減區間。反映出受疫情的影響，物流企業應收帳款帳期略有延長，資金周轉壓力有所增加，需要增強相關金融貸款利好政策的落地性，為物流企業特別是小微型物流企業減輕企業經營中的資金壓力。

從業人員指數為50.3，按月回升0.1個百分先，顯示出隨着中央「穩就業」相關政策的落實和市場需求回升的拉動，物流行業就業穩步回升。

從後期走勢看，新訂單指數和業務活動預期指數均有回升，反映出企業對未來預期較為樂觀，後市將繼續保持平穩增長，加快恢復至正常營運水平的態勢。

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