新冠肺炎：滙豐尋求就星油商ZenRock申請司法管理
2020年05月06日 12:23
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(Getty Images圖片)
外電引述消息指，滙豐控股(00005)已向新加坡高等法院提出申請，要求將原油交易商ZenRock Commodities Trading置於司法管理之下。
ZenRock Commodities在亞洲各地買賣石油和石化產品交易，總部位於新加坡。據外電報道，在司法管理下，法院任命了一名獨立的司法經理來管理該公司的事務。惟消息仍有待相關方面證實。
這個消息的背景，乃4月新加坡石油貿易商興隆貿易被置於臨時司法管理之下，據講拖欠20多家銀行約40億美元的債務。
4月底，ZenRock亦曾發出聲明，向客戶保證公司並未受到財務威脅，而且沒有涉及與興隆的交易。ZenRock當時還表示，未受到法定或破產保護，並指儘管其業務受到中國需求放緩，全球新冠肺炎疫情爆發，油市供過於求以及油價下跌的影響，但公司具有能力和經驗應付。
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