新冠肺炎：滙豐尋求就星油商ZenRock申請司法管理

ZenRock Commodities在亞洲各地買賣石油和石化產品交易，總部位於新加坡。據外電報道，在司法管理下，法院任命了一名獨立的司法經理來管理該公司的事務。惟消息仍有待相關方面證實。

這個消息的背景，乃4月新加坡石油貿易商興隆貿易被置於臨時司法管理之下，據講拖欠20多家銀行約40億美元的債務。

4月底，ZenRock亦曾發出聲明，向客戶保證公司並未受到財務威脅，而且沒有涉及與興隆的交易。ZenRock當時還表示，未受到法定或破產保護，並指儘管其業務受到中國需求放緩，全球新冠肺炎疫情爆發，油市供過於求以及油價下跌的影響，但公司具有能力和經驗應付。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200