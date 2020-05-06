新冠肺炎：全球放水貨幣貶值　對沖基金巨頭押注黃金

外媒報道，Dymon聯合創辦人Danny Yong押注金價上漲，今年該公司業績上漲了36%。他直言黃金是對沖貨幣濫發的一種工具。

至於Elliott公司持有的黃金頭寸，使其在今年第一季實現了約2%利潤增長。事實上，Elliott創辦人、億萬富翁Paul Singer上月已預警，全球股市將自2月的高位大跌50%；他建議，在目前嚴峻的前景下，投資者可以選擇最被低估的黃金。隨着各國央行濫發貨幣、實行低利率，加上疫情導致採礦中斷，均使貨幣嚴重貶值，將進一步提振金價。

另一對沖基金Caxton也從期貨和實物交割等黃金押注中獲利。該公司旗下的全球基金(Global fund)今年以來已上漲15%，而宏觀基金(Macro fund)則上漲了近17%。

黃金價格近日走高，目前每安士報1,702美元。

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